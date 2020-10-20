İranlı yönetmen Mecidi'nin son filmi İtalya'da gösterilecek

İranlı ünlü yönetmen Mecid Mecidi’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Güneş’ adlı film bugün İtalya’da düzenlenen Uluslararası Rome Film Festivali’de sinemaseverlerle buluşacak.

"Güneş" filmi (2020)‘nin konusu şöyle: 12 yaşındaki Ali ve üç arkadaşı, Ailelerinin geçim sorunlarını çözmek için okulu bırakmış birlikte çalışmaktadırlar. Bir dizi olayın ardından Ali, yeraltındaki bir hazineyi bulmakla görevlendirilir.

Söz konusu film daha önce Uluslararası Vendik, Leeds, Busan ve São Paulo film festivallerine katılmıştı.

15 Ekim’den itibaren başlayan Uluslararası Rome Film Festivali 25 Ekim’e kadar devam edecektir.

"Güneş" filminin oyuncusu Ruhullah Zamani 77. Venedik Film Festivali'nde "En İyi Genç Oyuncu Ödülü"nü kazanmıştı.