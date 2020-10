Hz. Zeynep'in (s.a) hayatını Türkçe anlatan kitap Mehr'de tanıtıldı

Bugün Mehr Haber Ajansı'nda İranlı araştırmacı Hatice Celali Dibaci'nin kaleme aldığı "Aşura Mesajının Elçisi Hazreti Zeynep (s.a)" adlı kitabın tanıtım töreni düzenlendi.

Tanıtım toplantısında konuşan kitabın yazarı Celali Dibaci, "Bu kitap, Hz. Zeynep’in Kûfe’de yaptığı hutbeye dayanıyor. Üniversitede öğrencilik döneminde o hazretin Kûfe konuşmasıyla ilgili akademik bir çalışma yapmak istedim. Hz. Zeynep’in (s.a) konuşmalarını duyanlar sözlerinin babası Hz. Ali’ninkine (a.s) çok benzediğini söylüyorlardı. Dolayısıyla iki hazretin konuşmalarıdaki ortak benzelikleri tespit etmek için yoğun bir çalışmaya karar verdim. Bu çok zor bir çalışmaydı." dedi.

Bu kitapta Hz. Zeynep’in konuşmasının edebi, sosyal, tarihi ve dini boyutlarına yer verildiğine dikkati çeken Celali Dibaci, eserinde Kûfe hutbesinin farklı bölümlerinin tarihi belgelere göre eşleştirildiğini söyledi.

"Bu kitap geçtiğimiz sene Hicri takvime göre Rebiülevvel ayında Farsça olarak basıldı." ifadesini kullanan Celali Dibaci, söz konusu kitabın bu sene aynı ayda Türkçe olarak basıldığını bildirdi.

İran’daki Beyan-i Ferheng Kültür Enstitüsü’nün aracılığıyla Türkiye’ye bilimsel ziyarette bulunduğunu kaydeden Celali Dibaci, “Ordada çeşitli bilim toplulukları ve hatta bazı siyasi gruplarla buluştuk. Şii toplulukları özellikle siyasi isimleri ile bir araya geldik. Türkiye ziyareti çok verimliydi ve olumlu izlenimler bıraktı. Türkiye'de özellikle Şiilerin Hz. Zeynep'e (s.a) büyük ilgi gösterdiğine tanık oldum ve yakından hissetim.” açıklamasında bulundu.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) biricik kızı Hz. Fatıma-i Zehra'nın (s.a) kutlu doğum gününde Türkiye’de bulundukarını söyleyen İranlı yazar, orada düzenlenen etkinlikte Türk katılımcılara İranlı inkılapçı kadınlar ve Fatıma-i Zehra'nın özlellikleriyle ilgili bir konuşma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Celali Dibaci, Hz. Zeynep’e (s.a) ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Hz. Zeynep’in (s.a) hayatının ve sosyal hareketinin farklı yönleri sadece İranlılar için değil, dünyanın başka yerlerindeki insanların hayatlarında da önemli bir yer tutabilir. Bunun için İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Hz. Zeynep (s.a) hakkındaki konuşmasında o hazretin hem kadınlar hem de erkekler için örnek olabileceğini beyan ediyor. Gerçekten de öyle, çünkü yönetme işi erkek veya kadın tanımıyor."

196 sayfalık "Aşura Mesajının Elçisi Hazreti Zeynep (s.a)" adlı eser Türkiye’de Tesnim Yayınları tarafından basıldı. Bu kitap İsmail Bendiderya tarafından Farsça'dan Türkçe'ye kazandırılmıştır.

Hz. Zeynep (s.a) kimdir?

Kerbela denilince Hz. İmam Hüseyin'den (a.s) sonra ilk akla gelen isim, hiç kuşkusuz Hz. Zeynep'tir. O hazret Hz. Muhammed'in (s.a.v) ilk kız torunudur. İmam Ali (a.s) ve Hz. Fatıma’nın (s.a) kızıdır. Hz. Zeynep (s.a) sabır ve istikamet abidesidir. Kendisi İmam Hüseyin (a.s) ile birlikte Kerbela’da yer almıştır. Kerbela vakıası sonrasında Muharrem’in onunda (Aşura günü) bir grup Ehlibeyt ile birlikte esir düşerek, Kufe’ye ve oradan da Şam’a götürülmüştür.

Esareti boyunca öteki esirleri koruyup kollamasının yanı sıra, insanları irşat edici ve aydınlatıcı hutbeler de okumuştur. Hz. Zeyneb-i Kübra (s.a) şecaat, fesahat ve belagati ile Kerbela kıyamının kalıcı olmasına neden olmuştur. Tarihi kayıtlara göre hicretin altmış üçünde Şam’da hayatını kaybetmiş ve orada defnedilmiştir.