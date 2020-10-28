Erdoğan'dan kendisiyle ilgili yayınlanan karikatüre tepki

Türk basınına göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- (Suriye mesajı) Teröristler sınırdan uzaklaşmazsa harekete geçeriz.

- Fransa'da bir derginin şahsımı hedef aldığını duydum. Bu tür ahlaksız yayınlara itibar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için karikatüre bakmadım.

- Ben neyim ki, sevgili peygamberime bu denli hakaret eden namussuzlarla ilgili benim bir şey söylememe de gerek yok.

- Peygamberimize yönelik saldırılara karşı durmak bizim şeref meselemizdir.

- Türkiye genelinde ibadete açık 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor ve bunlar devletimizin güvencesi altında. Kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdahale etmedik.

- Almanya'da camiye 100 kadar polisin girmesini Merkel bana izah edemedi.