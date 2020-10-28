  1. Türkiye
28 Eki 2020 14:55

Erdoğan'dan kendisiyle ilgili yayınlanan karikatüre tepki

Erdoğan'dan kendisiyle ilgili yayınlanan karikatüre tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e (s.a.v) ve kendisine yönelik hakaret içerikli yayınlarına tepki gösterdi.

Türk basınına göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- (Suriye mesajı) Teröristler sınırdan uzaklaşmazsa harekete geçeriz.

- Fransa'da bir derginin şahsımı hedef aldığını duydum. Bu tür ahlaksız yayınlara itibar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için karikatüre bakmadım.

- Ben neyim ki, sevgili peygamberime bu denli hakaret eden namussuzlarla ilgili benim bir şey söylememe de gerek yok.

- Peygamberimize yönelik saldırılara karşı durmak bizim şeref meselemizdir.

- Türkiye genelinde ibadete açık 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor ve bunlar devletimizin güvencesi altında. Kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdahale etmedik.

- Almanya'da camiye 100 kadar polisin girmesini Merkel bana izah edemedi.

News Code 1890071

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