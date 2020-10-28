Türkiye'den Erdoğan'a hakaret eden Fransız dergiye tepki

Dergiyi eleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kalın: Kendi müptezelliklerini ortaya koyuyorlar

Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Charlie Hebdo'ya yönelik olarak "Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar" iletisini paylaştı.

Kişi haklarına saldırının mizah ve ifade özgürlüğü kapsamına girmeyeceğini belirten Kalın, herkesi Charlie Hebdo'yu kınamaya ve reddetmeye davet etti.

Gül: Recep T. Erdoğan asla yalnız yürümeyecek

Dergiye karşı tepkilerini dile getiren bir diğer isim de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül oldu.

Gül, paylaştığı mesajda "Avrupa'nın insanlık değerlerinden nasipsiz faşistleri, ifade özgürlüğü nedir bilmiyorsunuz. Şunu bilin ve aklınızdan çıkarmayın: Recep T. Erdoğan asla yalnız yürümeyecek" ifadelerine yer verdi.

Altun: Batı'nın faşist kanadı ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Balkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan "Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenececek, faşizm ve faşistler kaybedecek!" mesajını paylaştı.

Kaynak: Euronews