  1. Siyaset
23 Eki 2020 19:04

İran-Azerbaycan sınırı 'dostluk ve barış' sınırı olarak kalacaktır

İran-Azerbaycan sınırı 'dostluk ve barış' sınırı olarak kalacaktır

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını duyuran Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’ın açıklmasına yanıt verdi.

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını duyuran Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’ın açıklmasına yanıt verdi.

Musevi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkan; İran ve Azerbaycan'ın 760 kilometrelik ortak sınırı, kötü niyetli kişiler ile yabancıların varlığı ve müdahalesi olmaksızın iki ülke halkı için sonsuza kadar ‘dostluk, barış ve güvenlik’ sınırı olarak kalacaktır.

İranlılar, Azerbaycan'daki Müslüman kardeşlerinin duyduğu sevinçten gayet memnundur."


 

News Code 1889975

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