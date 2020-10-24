İran: Azerbaycan ve Ermenistan'a gerekli uyarıları yaptık

İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ahmed Ali Guderzi, Azerbaycan ve Ermenistan ile olan kara sınırlarının son durumuna dair yaptığı açıklamada, sınır bölgesinde güvenlik hakim olduğunu belirtti.

Tuğgeneral Guderzi, “Karabağ’daki çatışmalar güvenlik güçlerimiz ve sınır sakinleri için sorun yarattı; İran topraklarına isabet eden birkaç roket nedeniyle Azerbaycan ve Ermenistan'ı uyardık ve sınır muhafızlarını çağırdık. Atılan roketler herhangi bir can kaybına yol açmamasına rağmen çatışan taraflara gerekli uyarıları yaptık.” dedi.

Tuğgeneral Guderzi, “Azerbaycan ve Ermenistan tarafına ayrıca uluslararası hukuka uyma çağrısını yaptık” şeklinde konuştu.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Pakpur, dün İran-Azerbaycan sınırındaki Hüdaaferin ilçesine inceleme ziyaretinde bulunmuştu.

Doğu Azerbaycan eyaletindeki Hüdaaferin Kaymakamı Ali Emiri Rad, Karabağ çatışmasının başlangıcından bu yana bu ilçenin köy ve tarım arazilerine 50 adet roket düştüğünü duyurmuştu.