İran heyeti Bakü'de: Masada Dağlık Karabağ var

İRNA'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçi, Bakü ziyaretinin son zamanlarda Azerbaycan cumhuriyeti ve Ermenistan çatışmalarına son vermekte etkili olan ülkelere ziyaret turu çerçevesinde gerçekleştiğine işaretle, başlıca hedefin İran'ın söz konusu çatışmaya son vermeye yönelik önerisini sunmak ve çatışan ülkeler arasında hem de bölgede kalıcı barışın sağlanması bağlamında olduğunu belirtti.

İran'ın özel temsilcisi Azerbaycan cumhuriyeti topraklarının işgalden kurtulmasının bu öneride önemli bir unsur olduğuna dikkati çekerek, azınlıkların haklarının korunması ve insan haklarına riayet edilmesinin İran'ın Karabağ krizinin sonlanması için önerisinin diğer temel faktörü olduğunu ifade etti.

Irakçı ayrıca İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin iki dost ve komşu ülke olduklarına da değinerek, İran'ın her zaman Bakü'ye işgal edilen topraklarını geri almak için destek olduğunu da hatırlattı.

Irakçi'nin Bakü'de Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev ile bir araya gelmesi bekleniyor.