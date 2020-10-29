İslam Ümmetinin birliği bir taktik değil, stratejidir

Dünya İslami Mezhepler Takrip Kurumu Genel Sekreteri Hüccet-ül İslam Hemid Şehriyarı, 34. Uluslararası İslami Birlik Konferansı’nın açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

Hüccet-ül İslam Hemid Şehriyari burada yaptığı konuşmada, “İslam dünyası hızlı ve karmaşık değişikliklerle karşı karşıya ve her zamankinden daha fazla birliğe ihtiyaç duyuyor. Bize göre, İslam Ümmetinin birliği bir taktik değil, Kur’an-ı Kerim'in bizler için gösterge olarak belirlediği bir stratejidir” dedi.

Şehriyari sözlerini şöyle sürdürdü:

“İslam dünyasının düşmanları ve onların müttefik istihbarat servislerinin yanı sıra ABD ve Siyonist Rejim’in başını çektiği küresel emperyalist savaş, çatışma, terör yaratarak İslam düyasında ihtilaf çıkarmaya çalışıyor. En son da bazı ülkelerin işgalci Siyonist Rejim ile ilişkilerini normalleştirmeye çalıştığını gördük.”