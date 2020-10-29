Bazı İslam ülkelerinin yöneticileri Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarıyorlar

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün 34.Uluslararası İslami Birlik Konferansı münasebetiyle yayınladığı videolu mesajda, Filistin meselesini İslam dünyasının birinci mesele olduğunu belirterek, “Günümüzde İslam dünyasının bir köşesinde İslam ümmetini ve Müslümanların birliğini hedef alan çabalara tanık olmaktayız. Ne yazık ki bazı İslam ülkelerinin yöneticileri İslam dünyasının birliğine sırtını dönüp sahte, terörist ve gaspçı Siyonist Rejim’le ilişkileri normalleştirerek İslam ümmeti arasında ihtilaf çıkarıyorlar” dedi.

Galibaf, günümüzde savaş, güvensizlik, çatışma ve bölünme yerine Müslümanların her zamankinden daha fazla barış, huzur, güvenlik, refah, işbirliği, yakınlaşma ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Sözlerinin diğer bölümünde tüm dünyanın koronavirüs salgınıyla pençeleştiğini belirten Muhammed Bakır Galibaf, “Hepimiz, koronavirüs krizinin sadece bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik, politik ve kültürel sonuçları olan ve ülkeler için birçok zorluk çıkaran bir kriz olduğunu iyi biliyoruz. Müslümanların bu salgınla mücadele için dayanışma içinde olmaları gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

Galibaf, “Beyaz Saray ilaç sektörüne uyguladığı ambargolarla, kolektif kriz zamanlarında bile, diğer ülkelerin sorunları ne olursa olsun kendi çıkarlarını önemsediğini pratik olarak kanıtladı” şeklinde konuştu.