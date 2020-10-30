Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Moskova'da

Dün üst düzey bir siyasi heyetin başkanlığında Bakü'ye giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, İran'ın Dağlık Karabağ sorununu çözmek ve Rus yetkililerle istişare yapmak amacıyla bugün sabahın erken saatlerinde Moskova’ya gitti.

Seyyid Abbas Irakçi Moskova’da yaptığı açıklamada, “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu son 30 yıldır Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için bir şey yapamamıştır. İran, Bakü-Erivan anlaşmazlığını bölgesel işbirliği yoluyla çözmeye çalışıyor. Tabii bu hedef için önümüzde zor bir yol var” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi olarak Karabağ krizine diplomatik çözüm bulmak amacıyla başlattığı bölgesel turunun ilk ayağında dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de üst düzey Azerbaycanlı yetkililerle bir araya gelmişti.

Irakçi bu görüşmede, İran'ın uluslararası hukuk normları ve ilkeleri ile birlikte Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı temelinde çatışmanın barışçıl çözümüne ilişkin resmi tutumunu yinelemişti.

Ruhani'den Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mesajda, Türkiye halkının Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Türkiye Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajı gönderen Ruhani’nin kaleme aldığı mesajda, koronavirüs salgının dünyaya yayılması mevcut durumda iki komşu arasındaki ilişkilerin korunmasının önemi vurgulandı.

Ruhani’nin mesajında, “İran ve Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel münasebetler sayesinde iki ülkenin farklı siyasi, ekonomik, bilimsel ve sağlık alanındaki ilişkilerinin günden güne daha da artmasını temenni ediyorum” ifadesine yer verildi.

Ruhani ayrıca, Türkiye halkı ve hükümeti için sağlık ve esenlikler dildedi.

Bazı İslam ülkelerinin yöneticileri Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarıyorlar

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün 34.Uluslararası İslami Birlik Konferansı münasebetiyle yayınladığı videolu mesajda, Filistin meselesini İslam dünyasının birinci mesele olduğunu belirterek, “Günümüzde İslam dünyasının bir köşesinde İslam ümmetini ve Müslümanların birliğini hedef alan çabalara tanık olmaktayız. Ne yazık ki bazı İslam ülkelerinin yöneticileri İslam dünyasının birliğine sırtını dönüp sahte, terörist ve gaspçı Siyonist Rejim’le ilişkileri normalleştirerek İslam ümmeti arasında ihtilaf çıkarıyorlar” dedi.

Galibaf, günümüzde savaş, güvensizlik, çatışma ve bölünme yerine Müslümanların her zamankinden daha fazla barış, huzur, güvenlik, refah, işbirliği, yakınlaşma ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Sözlerinin diğer bölümünde tüm dünyanın koronavirüs salgınıyla pençeleştiğini belirten Muhammed Bakır Galibaf, “Hepimiz, koronavirüs krizinin sadece bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik, politik ve kültürel sonuçları olan ve ülkeler için birçok zorluk çıkaran bir kriz olduğunu iyi biliyoruz. Müslümanların bu salgınla mücadele için dayanışma içinde olmaları gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

Galibaf, “Beyaz Saray ilaç sektörüne uyguladığı ambargolarla, kolektif kriz zamanlarında bile, diğer ülkelerin sorunları ne olursa olsun kendi çıkarlarını önemsediğini pratik olarak kanıtladı” şeklinde konuştu.

İslam Ümmetinin birliği bir taktik değil, stratejidir

Dünya İslami Mezhepler Takrip Kurumu Genel Sekreteri Hüccet-ül İslam Hemid Şehriyarı, 34. Uluslararası İslami Birlik Konferansı’nın açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

Hüccet-ül İslam Hemid Şehriyari burada yaptığı konuşmada, “İslam dünyası hızlı ve karmaşık değişikliklerle karşı karşıya ve her zamankinden daha fazla birliğe ihtiyaç duyuyor. Bize göre, İslam Ümmetinin birliği bir taktik değil, Kur’an-ı Kerim'in bizler için gösterge olarak belirlediği bir stratejidir” dedi.

Şehriyari sözlerini şöyle sürdürdü:

“İslam dünyasının düşmanları ve onların müttefik istihbarat servislerinin yanı sıra ABD ve Siyonist Rejim’in başını çektiği küresel emperyalist savaş, çatışma, terör yaratarak İslam düyasında ihtilaf çıkarmaya çalışıyor. En son da bazı ülkelerin işgalci Siyonist Rejim ile ilişkilerini normalleştirmeye çalıştığını gördük.”

Ruhani: Yaptırımlar bize diz çökertemedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün Enerji Bakanlığı'nın ulusal projelerinin açılış törenine katıldı.

Ruhani burada yaptığı konuşmada yaptırımların halkın yaşamı üzerindeki baskılarına değinerek, “Yaptırımlar halkımızı rahatsız etti; ancak İran'a diz çökertemedi. Son 7 yıl içerisinde su ve elektrik sektöründe büyük başarılara imza attık. Yaptırımlar gelişimde bizi hayal kırıklığına uğratamadı” dedi.

Ruhani, halkı hayal kırıklığına uğratan iddiaları, ABD ile savaş alanı sıranda İran milletine en büyük ‘ihanet’ olarak nitelendirdi.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 399 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 293 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 34 bin 113'e, vaka sayısının da 596 bin 941'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 055'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 472 bin 598'e ulaştığı bilgisini verdi.