Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Ruhani'den 'yeni korona tedbirleri' açıklaması

ran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Salgını yenmek için önümüzdeki sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Hükümetin bir takım sorumluluğu vardır; salgınla mücadele alanında olan sağlık sektörünün de özel sorumlulukları var” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü:

Alınan yeni korona tedbileri kapsamında 46 ilçe için kısıtlama kararı aldık. Daha önceki 43 şehre uyguladığımız kısıtlamaları uzattık. Önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren 25 il merkezi için de 10 güne kadar uygulanacak yeni kararlar aldık."

Ruhani'den İzmir depremi nedeniyle Erdoğan'a başsağlığı mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İzmir'deki deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Türkiye'deki acı olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Ruhani'nin taziye mesajında, "İran hükümeti ve halkı adında size taziye dileklerimi ve aynı zamanda yaşanan depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kaleme aldığı mesajda, İran'ın Türkiye’ye her türlü desteği vermeye hazır olduğu kaydedildi.

Ankara'daki görüşme çok verimli geçti

Dağlık Karabağ için Ankara'da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Irakçi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara'daki görüşme çok verimli geçti. İran ve Türkiye'nin bölgede barış ve güvenliği sağlama konusundaki rolü inkar edilemez." dedi.

İran'dan İzmir'deki depremden dolayı Türkiye'ye dayanışma mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, “İzmir'deki yıkıcı depremin ardından Türk arkadaşlarımızla yakından temas halindeyiz ve Türkiye'nin talep etmesi halinde her türlü yardım sağlamaya hazırız” dedi.

Hatipzade’nin paylaşımında, “Dünya Şehirler Günü'nde İzmir'in tam olarak iyileşmesini temenni ediyoruz. Aynı zamanda İzmir halkı ile dayanışma içindeyiz” denildi.

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 386 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 7 bin 820 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 34 bin 864'e, vaka sayısının da 612 bin 772'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 185'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 481 bin 930'a ulaştığı bilgisini verdi.