Cumhurbaşkanı Ruhani'den 'yeni korona tedbirleri' açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Salgını yenmek için önümüzdeki sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Hükümetin bir takım sorumluluğu vardır; salgınla mücadele alanında olan sağlık sektörünün de özel sorumlulukları var” dedi.

Ruhani, “Halkımız bu konuda işbirliği yapmazsa bu hastalık karşısına kesinlikle başarılı olamayız. Vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uyması lazım” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü:

Alınan yeni korona tedbileri kapsamında 46 ilçe için kısıtlama kararı aldık. Daha önceki 43 şehre uyguladığımız kısıtlamaları uzattık. Önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren 25 il merkezi için de 10 güne kadar uygulanacak yeni kararlar aldık."

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ülkede ilk kez 19 Şubat 2020'de Kum kentinde 2 kişide görülmüştü.