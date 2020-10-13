Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye’yi bölmek istemiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Ann Linde ile birlikte düzenlediği toplantıda açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Minsk eş başkanlarının bu durumu çözmek için bugüne kadar somut bir adım atmadığını söyledik. Minsk Grubu olarak bir toplantı yapmamızda fayda var. Bu önerimizi bugün gündeme getirdik. Minsk eş başkanları da bugüne kadar neler yapıldığına dair rapor hazırlamalı. Artık adımlar atmamız gerekiyor.

- Bu sorunun çözümünün tek yönteminin Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından çekilmesi olduğunu defalarca söyledik. Biz her şartta Azerbaycan'ın vereceği kararları hem sahada hem masada destekleyeceğimizi belirttik. Kardeş Azerbaycan'ın devlet olarak da millet olarak da yanındayız.

- Çözüm Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından çekilmesidir.

- Ateşkes çağrısına ilaveten Ermenistan'a da 'Azerbaycan topraklarındana çekil' diye bir çağrı olursa, o zaman uluslararası toplumun gerçekten bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz.

- Siz hangi yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz?

- Teröristler ile Kürt kardeşlerimizi ayırt edelim.

- Biz Suriye’yi bölmek istemiyoruz, ama siz Suriye’yi bölmek isteyen PKK’ya destek olmak için çekil diyorsunuz Türkiye’ye.