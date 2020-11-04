Trump'tan "Seçimi biz kazandık" iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Açıklamada, seçimde hile yapıldığını iddia eden Trump, "Büyük bir kutlamaya hazırlanıyorduk, bir anda durduruldu. Dışarı çıkıp kutlama yapmaya hazırlanıyorduk. Böyle bir oy, böyle bir başarı. Bu ülkenin vatandaşları rekor sayıda katılım gösterdi. Beklemediğimiz eyaletlerde zafer kazandık. " dedi.

Trump, henüz erken oyların sonuçlanmadığı Georgia'yla ilgili olarak "Georgia'yı kazandığımız çok açık" dedi. Trump, sayımın durdurulduğu Pennsylvania ile ilgili "Büyük bir farkla kazanıyoruz" dedi. Trump, Fox News'un Biden'ın kazandığını belirttiği Arizona'yla ilgili, "Arizona'da çok canlılık var ama 'birileri' Biden zaferi diyor" dedi. Ohio, Florida ve Teksas'taki galibiyeti kutlayan Trump, Kuzey Carolina'da da "büyük zafer kazandık" dedi.

Kaynak: T24