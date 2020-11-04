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4 Kas 2020 11:27

Trump'tan "Seçimi biz kazandık" iddiası

Trump'tan "Seçimi biz kazandık" iddiası

Seçimde hile vurgusu yaptığı tweetten bir saat sonra Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, "Seçimi biz kazandık" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Açıklamada, seçimde hile yapıldığını iddia eden Trump, "Büyük bir kutlamaya hazırlanıyorduk, bir anda durduruldu. Dışarı çıkıp kutlama yapmaya hazırlanıyorduk. Böyle bir oy, böyle bir başarı. Bu ülkenin vatandaşları rekor sayıda katılım gösterdi. Beklemediğimiz eyaletlerde zafer kazandık. " dedi. 

Trump, henüz erken oyların sonuçlanmadığı Georgia'yla ilgili olarak "Georgia'yı kazandığımız çok açık" dedi. Trump, sayımın durdurulduğu Pennsylvania ile ilgili "Büyük bir farkla kazanıyoruz" dedi.  Trump, Fox News'un Biden'ın kazandığını belirttiği Arizona'yla ilgili, "Arizona'da çok canlılık var ama 'birileri' Biden zaferi diyor" dedi.  Ohio, Florida ve Teksas'taki galibiyeti kutlayan Trump, Kuzey Carolina'da da "büyük zafer kazandık" dedi. 

Kaynak: T24

News Code 1890205

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