Oyları çalmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyiz

ABD'de 56. başkanlık seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi. Eyaletlerde ilk sonuçların açıklanmasıyla demokratların adayı Joe Biden, 223 delege kazandı. Trump ise 174 delege kazanmış durumda. Ülkede başkanlık koltuğuna ise 270 delegeye ulaşan aday oturacak.

"Oyları çalmaya çalışıyorlar"

Mevcut başkan Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı, Beyaz Saray'da 4 yıl boyunca görev yapacak ismin belirleneceği seçimlerde ilk verilere göre geride kalan isim Trump oldu. Hem delege sayısında hem de oy oranında Biden önde görününce, Trump aktif olarak kullandığı twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Trump, "Büyük zafer kazandık. Oyları çalmaya çalışıyorlar. Bunu yapmalarına asla izin vermeyeceğiz. Kapandıktan sonra oy kullanılamaz!" dedi.

Kaynak: Haberler.com