ABD seçim sonuçları beklenirken petrol yüzde 2.0 yükseldi

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 30 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 8 milyon 10,000 bin varil azaldı.

Ham petrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

Bu arada, Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık yarışı belirsizliğini koruyor; buna karşılık, Kongre yarışında ise, Demokratlar Meclis'in kontrolünü elinde tutma konusunda önde gidiyor.

Gelişmelerle, Ocak teslimi Brent petrol yüzde 2.14 artışla varil başına 40.58 dolara, Aralık teslimi Batı Teksas hafif petrolünün (West Texas Intermediate - WTI) fiyatı da yüzde 2.50 artışla varil başına 38.60 dolara yükseldi.

Kaynak: Cumhuriyet