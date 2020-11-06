Petrol salgın ve seçim belirsizlikleriyle düştü

Petrol fiyatları, artan koronavirüs vakaları ve ABD seçim belirsizlikleriyle birlikte varil başına 38 doların altına düştü fakat OPEC+’ın üretim kesintilerini gevşetme tarihini ertelemesiyle birlikte haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor.

ABD ham petrol vadelileri Cuma günü yüzde 2.8 düşmesine rağmen bu hafta yüzde 5 artıda. Joe Biden başkanlığa giderek yaklaşıyor fakat bölünmüş bir Senato ile mücadele etmek zorunda kalacak.

Böylece virüs karşıtı harcama paketlerini ya da ABD’yi fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçirme hedefini gerçekleştirmekte zorluk yaşayabilir.

Suudi Arabistan ve Rusya diğer OPEC ülkelerine, ocak ayında üretim kesintilerini kaldırmak yerine önümüzdeki yıl daha fazla petrol kesintisi yapmaları için baskı yapıyor. ABD stoklarında yaşanan düşüşte bu hafta piyasaları destekledi.

Koronavirüs vakaları giderek yükselirken petrol piyasalarındaki talep görünümü de giderek kötüleşiyor. ABD’de daha fazla karantina önlemi riski devam ederken, Yunanistan en son karantina ilan eden Avrupa ülkesi oldu.

Oanda Corp kıdemli piyasa stratejisti Ed Moya, “Piyasalar ABD ve Avrupa’nın salgınla mücadele edebilmek için daha sert karantina önlemlerine başvurabileceklerini düşünüyor. Bu kış çok zor geçecek. ABD’de karantina görebileceğimize dair beklentiler bir hayli yüksek.” dedi.

Aralık vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, Singapur saatiyle yüzde 2.5 düşüş yaşayarak varil başına 37.71 dolar seviyesine geriledi. perşembe günü yüzde 0.9 değer kaybeden kontrat bu hafta yüzde 5.4 artıda.

Ocak vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, perşembe günü yüzde 0.7 düştükten sonra cuma günü yüzde 2.6 daha düşerek varil başına 39.88 dolara indi.

Kaynak: Bloomberg