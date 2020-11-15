Devrim Muhafızları topçularından teröristlere operasyon

Devrim Muhafıları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı, topçu birliklerinin İslam Devrimi karşıtı terör örgütlerine karşı operasyon düzenlediğini bildirdi.

Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Cumartesi sabahı İran'ın Kuzeybatı sınırlarının ötesindeki İslam Devrimi karşıtı terör örgütlerinin mevzilerini hedef aldı. Bu operasyonda teröristlere ağır zayiat verdirildi." denildi.

Açıklamada, "Ulusal güvenliğin özellikle de sınır eyaletlerinde yaşayan vatandaşların huzuru ve refahının korunması İran Silahlı Kuvvetleri'nin bilhassa da Devrim Muhafızları Kara Kuvvetlerinin kırmızı çizgisidir. Bu konuda hiçbir sınır ve tolerans tanımayız ve teröristler saklandıkları inlerinde yaptıkları cinayetler nedeniyle cezalandırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son günlerde İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaleti kırsalında güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 3 sınır muhafızı şehit düşmüş, ikisi de yaralanmıştı.