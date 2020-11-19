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19 Kas 2020 11:44

Devrim Muhafızları Donanması filosuna okyanus aşabilen gemi eklendi

Devrim Muhafızları Donanması filosuna okyanus aşabilen gemi eklendi

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katılımıyla düzenlenen törende Devrim Muhafızları Donanması filosuna okyanus aşabilen "Şehit Rudeki" gemisi eklendi.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katılımıyla düzenlenen törende Devrim Muhafızları Donanması filosuna okyanus aşabilen "Şehit Rudeki" gemisi eklendi.

150 metre boyunda, 22 metre genişliğinde olan 4000 bin tonluk Şehit Rudeki gemisi, 3D- aşamalı dizi radar, karadan karaya ve karadan havaya füzeler, milli yapım 3-Hordad hava savunma sistemi ve son derece gelişmiş telekomünikasyon sistemleriyle birlikte helikopter, insansız hava araçları (İHA) ve deniz araçları taşıma kapasitesine sahiptir.

Şehit Rudeki gemisinin Devrim Muhafızları Donanması filosuna eklenmesiyle birlikte Devrim Muhafızları denizcilerinin uzak denizlerdeki misyonu başlamış oldu.

News Code 1890530

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