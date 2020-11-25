Askeri seçenek artık düşmanın gündeminde değil

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran’da ‘Gönüllü Seferberlik Haftası’ münasebetiyle yaptığı konuşmada, düşmanın İslami düzeni zedeleme konusunda hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Askeri savaş seçeneğinin artık düşmanın gündeminde olmadığını belirten Tümgeneral Selami, “Düşman, İslam Cumhuriyeti düzenine darbe indirmek için din, kültür, yaşam ve sağlığı hedef almıştır” dedi.

Tümgeneral Selami, “Gönüllü halktan oluşan seferberlik kurumu İslam Devrimi Lideri’nin komutası altında milletin yüksek değerlerini savunmak için sahadadır” ifadesini kullandı.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı ayrıca, “Sonuna kadar direnmeye devam edeceğiz. Bu direnişin sonucu bugün çöküşüne tanık olduğumuz düşmanın tamamen çökmesidir” diye konuştu.