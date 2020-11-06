Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani: Bir sonraki ABD yönetimi İran milleti karşısında teslim olacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün Fars Körfezi'nden ülkenin çöl alanlarına su aktarımı için ulusal planların açılış törenine katıldığı törende bir konuşma yaptı.

Son üç yıl boyunca İran halkı ve hükümetine uygulanan baskılara dikkati çeken Cumhurbaşkanı Ruhani, “Yaptırımlar her zaman var olmuştur; ancak bunun ekonomik savaşı koronavirüs salgını dönemindeki gibi olmamıştır. Beyaz Saray’daki beyefendi, salgın sırasında yaptırımları acımasızca artırdı.onlar herhangi bir insan ilkesine, insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı kalmadılar, ama eninde sonunda milletimizin kazanacağından eminiz” dedi.

Ruhani, “ABD seçimlerinin sonuçları bu akşam ya yarın belirlenecek ve kimin hükümeti yöneteceği önemli değil; Çünkü bir sonraki ABD yönetimi bizim milletimize teslim olacak. Onların milletimizin sabrı, direnişi ve uluslararası kanun karşısında teslim olmaktan başka yolları yok. İran millet salgın, yaptırımlar ve zorluklara karşı direndi” ifadelerinde bulundu.

Yaptırımlara rağmen büyük başarılara imza attıklarını belirten Ruhani, “Hiç kuşkusuz düşmanlara karşı başarılı olup onları kanunu ve taahhütlerini yerine getirmeye zorlayabiliriz” diye konuştu.

İran'da 505 bin 287 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 406 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 772 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 36 bin 985'e, vaka sayısının da 654 bin 936'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 472'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 505 bin 287'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Sınırlarımızda her türlü tehdide yanıt vereceğiz

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, dün Erdebil eyaletindeki sınır bölgesini ziyaret etti.

Tümgeneral Selami bu ziyarette yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilir güvenlik bizim kırmızı çizgimizdir ve sınırlarda sevgili halkımızın güvenliğini ve huzurunu bozan herhangi bir tehdit ve güvensizlik Kabul edilmezdir” dedi.

Dağlık Karadağ bölgesindeki son hareketleri takip ederek, sınır bölgelerinde daha fazla güvenlik sağlamak için gerekli talimatlarda bulunan Tümgeneral Selami, “Çevre bölgelerindeki duruma göre savunma ve güvenlik önlemlerini güçlendirmek ve son çatışma bölgesine yakın sınır bölgelerinde konuşlanmış birimlerin uyanıklı olması gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

Sınır muhafızlarını bu hassas bölgede sınırları koruma yönündeki çabalarından dolayı takdir eden Tümgeneral Selami, uluslararası sınırların dokunulmazlığını önemli bir ‘konu’ olarak nitelendirerek, Dağlık Karabağ bölgesinde çatışan tarafların İran sınırlarına yönelik her türlü tehditten kaçınmaları gerektiğini vurguladı.

Tümgeneral Selami, İran sınırlarına yönelik her türlü olası tehdit ve saldırıya yanıt verileceğini ifade etti.

Zarif, İran-Venezuela ortak toplantısında katıldı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile birlikte Samuel Robinson Enstitüsü'nde düzenlenen "Gelişmekte olan yeni dünyanın savunmasında Venezuela ve İran" konulu ortak toplantıya katıldı.

Zarif görüşmede konuyla ilgili görüşlerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Zarif dün Venezuelalı yetkililerle görüşmek üzere Karakas’a gitmişti.

Zarif, Venezula’dan sonra ikili ilişkileri görüşmek üzere Küba ile Bolivya’yı ziyaret edecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade geçenlerde Zarif'in Güney Amerika turu kapsamında yeni Bolivya Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine katılmak üzere bu ülkeyi ziyaret edeceğini duyurmuştu.