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31 Eki 2020 12:30

Irak'ta petrol boru hattında patlama: 2 ölü, 26 yaralı

Irak'ta petrol boru hattında patlama: 2 ölü, 26 yaralı

Irak'ta Musenna kentinde petrol boru hattında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Rudaw'da yer alan habere göre, Irak'ın güneyindeki Müsenna kentinde yer alan petrol boru hattında gece saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi.

Musenna Valiliği, patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 26 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Valilik, patlamanın ardından bölgede büyük bir yangın çıktığını ve olay yerine müdahale edildiğini duyurdu.

Olayın soruşturulması için Valilik bünyesinde bir komisyon oluşturulduğu belirtildi.

Patlama nedeniyle Basra'dan diğer vilayetlere gaz pompalayan boru hattında pompalama işleminin durduğu aktarıldı.

News Code 1890120

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