İran sinemasını temsil eden iki film İsveç'te gösterilecek

İranlı usta yönetmen Mecid Mecidi’nin "Güneş" ve Ahmet Behrami’nin yönetmenliğini yaptığı "Söndürülmüş Ova" adlı film, bu sene 31’incisi İsveç’te düzenlenecek olan Uluslararası Stockholm Film Festivali’nin ‘Open Zone’ bölümünde sinemaseverlerle buluşacak.

"Güneş" filminin özeti şöyle: 12 yaşındaki Ali ve üç arkadaşı, ailelerinin geçim sorunlarını çözmek için okulu bırakmış ve birlikte çalışmaktadırlar. Bir dizi olayın ardından Ali, yeraltındaki bir hazineyi bulmakla görevlendirilir.

Oyuncu kadrosunda Ali Nasirian, Javad Ezzati, Tannaz Tabatabaie, Rouhollah Zamani, Mehdi Mousavi ve Shamila Shirzad gibi isimlerin yer aldığı film, Fajr Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Prodüksiyon Tasarımı ödüllerinin de sahibi olmuştu.

Bu film daha önce Uluslararası Boğaziçi, Vendik, Leeds, Busan ve São Paulo gibi film festivallerine de katılmıştı.

"Güneş" filminin oyuncusu Rouhollah Zamani 77. Venedik Film Festivali'nde "En İyi Genç Oyuncu Ödülü"nü kazanmıştı.

Ahmet Behrami’nin yaptığı "Söndürülmüş Ova" da bu sene Venedik Film Festivali’nde en iyi film ödülüne layık görülmüştü.

Uluslararası Stockholm Film Festivali 11-22 Kasım 2020 tarihleri arasında İsveç’te düzenlenecek.