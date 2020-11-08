Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Gelecek ABD yönetimi İran'la ilgili taahhütlerine geri dönmeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran milletinin son üç yıl boyunca ekonomik terörizme karşısında direndiğini belirten Ruhani, “Ülkemizin kararı her zaman açıktır ve milletimiz her koşulda karşı tarafın kanun önünde boyun eğmesine kadar direnişine devam edecektir” dedi.

Ruhani, “Yaptırım uygulayanların yollarının yanlış olduğunu ve hedeflerine hiçbir şekilde ulaşamayacaklarını anlamasını ve yeni ABD yönetiminin taahhütlerine geri dönmesini temmeni ediyoruz” ifadesini kullandı.

Zarif Havana'da Kübalı mevkidaşı ile görüştü

Üç ülkeyi kapsayan Latin Amerika turu çerçevesinde Küba'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bu ülkenin Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi.

Görüşmede siyasi ve ekonomik alandaki ikili ilişkilerin ve uluslararası alandaki işbirliğinin geliştirilme yolları ele alındı.

Dışişleri Bkanı Zarif ve Kübalı mevkidşı, iki ülkenin Filistin davasına desteği, enerji, nanoteknoloji ve biyoteknoloji alanlarında ikili işbirliğini konuştu.

ABD'deki seçim sonuçları İran'ın politikasını etkilemeyecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, ABD’deki başkanlık seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu seçimlerin sonucu İran’ın temel politikalarını etkilemiyecektir” dedi.

Seyyid Abbas Irakçi, “ABD’nin sultacı ve zorbalık politikası, cumhurbaşkanının değişmesiyle değişmeyecek, ancak bireylerin değişmesiyle yeni yöntemler ve yaklaşımlar Amerikan politikasına hakim olabilir” ifadesini kullandı.

İran'da 515 bin 153 hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 423 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 9 bin 450 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 37 bin 832'ye, vaka sayısının da 673 bin 250'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 506'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 515 bin 153'e ulaştığı bilgisini verdi.