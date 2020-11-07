Zarif Havana'da Kübalı mevkidaşı ile görüştü

Üç ülkeyi kapsayan Latin Amerika turu çerçevesinde Küba'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bu ülkenin Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi.

Görüşmede siyasi ve ekonomik alandaki ikili ilişkilerin ve uluslararası alandaki işbirliğinin geliştirilme yolları ele alındı.

Dışişleri Bkanı Zarif ve Kübalı mevkidşı, iki ülkenin Filistin davasına desteği, enerji, nanoteknoloji ve biyoteknoloji alanlarında ikili işbirliğini konuştu.

Zarif ilaveten, Küba’da iki tıbbi ve ilaç araştırma merkezi olan CEA ileri araştırma merkezi ve CIGB Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezini ziyaret ederek, her iki merkezin başkanları ile başta Kovid-19 olmak üzere çeşitli aşıların üretimindeki ilerlemeler hakkında bilgi edindi.

Küba Sağlık Bakanlığı sorumluları ve “Küba Bio-farma” merkezi müdürü de İran Pastör Enstitüsü ile işbirlikleri ve çeşitli aşıların üretimi konusunda bazı açıklamalarda bulundu.

Dışişleri bakanı Zarif, Çarşamba günü Küba, Bolivya ve Venezuela'yı kapsayan Latin Amerika turunu Karakas ile başlamıştı.