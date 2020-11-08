İranlı yetkiliden ABD'ye taahhütlerine geri dönme çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD'deki başkanlık seçimlerine değinerek, “ABD'de yapılan seçimlerin ardından Donald Trump'ın ve "savaş yanlısı" ekibinin dönemi sona erdi” dedi.

Cihangiri paylaşımında, “Çevreyle ilgili uluslararası sözleşmelerden çekilme, İran'a yönelik yaptırımlar ve ırkçılık Trump'ın yürüttüğü siyasetin özellikleriydi” ifadesini kullandı.

İran'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle ilaçların elde edilememesini, yaşanan geçim sıkıntısını ve General Kasım Süleymani'ye yapılan suikastı unutmayacaklarını belirten Cihangiri’nin paylaşımında ayrıca "ABD'nin yıkıcı politikasının değişmesini, yasalara uymasını, uluslararası anlaşmalara dönmesini ve halklara saygı göstermesini ümit ediyorum” ifadeleri yer aldı.