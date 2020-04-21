İran'dan petrol fiyatlarındaki düşüşe ilişkin açıklama

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, bugün yaptığı bir açıklamada gündemdeki dünya petrol fiyatlarına değinerek, "Dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 25'ini oluşturan ABD'de petrol dün geceden beri ilk defa negatif fiyattan işlem gömektedir. Bu diğer ülkelerin de koronavirüs salgının ekonomik sonuçlarından etkileneceğini gösteriyor" dedi.

Kimsenin birkaç ay önce petrol fiyatının dünya çapında varil başına 50 ila 100 dolar arasında değişeceğini ve OPEC petrol fiyatlarının bugün 20 doların altına düşeceğini düşünmediğini belirten Cihangiri, "Elbette ülkesini varil başına 70 dolardan daha az bir miktar petrolle yönetemediği söylenen Suudi Arabistan gibi petrol üreten ülkeler zorluklarla karşılaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Cihangiri sözlerinin diğer bölümünde ABD'nin İran'a yönelik yasadışı yaptırımlarına dikkati çekerek, "ABD yaptırımları bizi mevcut petrol fiyatlarındaki düşüş durumunda ülkeyi yönetmek için daha hazır hale getirmiştir" diye konuştu.