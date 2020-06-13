İran: Silah ambargosu kalktığında yerli silahları satabiliriz

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına değinerek, "İran ekonomisi yaptırımlardan zarar görmesine rağmen, hiçbir çöküş yaşamadı. ABD'liler zorluk yaratmaya çalıştı, ancak hedeflerine ulaşamadılar" dedi.

İran'ın özel bir durumdan geçtiğini belirten Cihangiri, "İran ve İslam Devrimi'nin ABD gibi düşmanları ülkeye zarar vermek için her fırsatı kullanıyor" ifadesini kullandı.

Cihangiri ayrıca, "Suudiler ve Siyonist Rejim de bölgede birleşip ülkemize karşı komplo kurmaya çalışıyor. Bunun açık göstergesi de ülke üzerindeki yaptırımlardır" diye konuştu.

ABD'nin BM'deki son komplosuna dikkati çeken Cihangiri, "Nükleer anlaşma kapsamında İran'a karşı silah ambargosu yakında sona erecek ve atrık ihtiyaç duyduğumuz silahı alabilir ve yerli silah ürünlerimizi satabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

َABD'nin İran üzerindeki silah yaptırımlarının kaldırılmasını önlediğini belirten Cihangiri, ABD'lilerin Suudilerle birlikte BM sekreteryasını İran'a karşı komplo kurmak için bir rapor hazırlamaya zorladığını ifade etti.