Fars Körfezi "gerçek bir işbirliği" ve "birlikte yaşama" alanıdır

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Fars Körfezi'ni tüm komşu ülkeler için 'gerçek bir işbirliği' ve 'birlikte yaşama' alanı olarak nitelendirdi.

Cihangiri'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Ulusal Fars Körfezi Günü'dür. Fars Körfezi'ndeki bölgesel barış, sultacı güçlerin müdahalesini önlüyor. Fars Körfezi, tüm komşu ülkeler için 'gerçek bir işbirliği' ve 'birlikte yaşama' alanıdır. İran halkı ve hükümeti her zaman bu işbirliği ve birlikte yaşamaya hazırdır. Bu küresel kriz durumunda daha da hazır hale gelmiştir."