  1. Siyaset
29 Nis 2020 16:53

Fars Körfezi "gerçek bir işbirliği" ve "birlikte yaşama" alanıdır

Fars Körfezi "gerçek bir işbirliği" ve "birlikte yaşama" alanıdır

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Fars Körfezi'nin önemine değinerek, "Fars Körfezi'ndeki bölgesel barış, sultacı güçlerin müdahalesini önlüyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Fars Körfezi'ni tüm komşu ülkeler için 'gerçek bir işbirliği' ve 'birlikte yaşama' alanı olarak nitelendirdi.

Cihangiri'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Ulusal Fars Körfezi Günü'dür. Fars Körfezi'ndeki bölgesel barış, sultacı güçlerin müdahalesini önlüyor. Fars Körfezi, tüm komşu ülkeler için 'gerçek bir işbirliği' ve 'birlikte yaşama' alanıdır. İran halkı ve hükümeti her zaman bu işbirliği ve birlikte yaşamaya hazırdır. Bu küresel kriz durumunda daha da hazır hale gelmiştir."

News Code 1886135

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 7 =

    Yorumlar

    • yayınlanan görüşler: 1
    • Pending Comments: 0
    • Rejected Comments: 0
    • trita TR 17:08 - 2020/04/29
      0 0
      Reply
      herşeyin size adım atılmasını beklemeyyin siz araplara bir adım atın ziyaretler edin mesele en son ne zaman ürdünü arabistanı arap emirlikleri ziyaret ettiz dışişleri bakanlığına sorun

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler