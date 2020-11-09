Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani: ABD yönetimi geçmişteki hatalarını telafi etmeli

İran Cumhurbaşaknı Hasan Ruhani, bugün hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, “Şimdi gelecek ABD yönetiminin geçmişteki hatalarını telafi etme ve uluslararası kurallara ve taahhütlerine bağlı kalmaya geri dönme zamanı” dedi.

İran Cumhurbaşaknı Hasan Ruhani, bugün hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, “Şimdi gelecek ABD yönetiminin geçmişteki hatalarını telafi etme ve uluslararası kurallara ve taahhütlerine bağlı kalmaya geri dönme zamanı” dedi.

Zarif: Dünya yeni ABD liderlerini izlemekte

İran Dışişler Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD başkanlık seçimlerinde Donal Tump’ın yenilgisine tepki olarak resmi Twitter hesabından şöyle bir yazı paylaştı:

“Amerikan halkı kendi görüşlerini ilan etti ve şimdi dünya yeni liderlerin giden rejimin yıkıcı, yasadışı ve zorbalık yöntemlerinden vazgeçip çok taraflılığı, işbirliğini ve hukuka saygıyı seçip seçmeyeceklerini izliyor.”

Zarif’in paylaşımında “Her şeyden önemli olan eylemdir. İran’ın geçmişi parlaktır: izzet, ulusal menfaat ve sorumlu diplomasi” ifadesi yer aldı.

Hatipzade: Biden İran'ın uğradığı zararları telafi etmelidir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, “Yeni ABD başkanının taahhütleriyle ilgili İran’a hesap verecek bir liste hazırlanmıştır ve Biden ABD'nin geçmişi telafi etmelidir. ABD’nin hukuka saygı duymaya geri dönmekten başka seçeneği yoktur” dedi.

ABD’yi nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini belirten Hatipzade, “Washington İran için koşul getirecek konumda değil; onlar İran milletine milyarlarca dolar zarar vermişlerdir” ifadesini kullandı.

Hatipzade, “ABD tövbe etmeli ve bize karşı ekonomik savaşı durdurmalıdır. Biden kampı ile Trump arasındaki fark açıktır ancak biz pratikte bir şey yapılırsa onu dikkate alırız” değerlendirmesini yaptı.

İranlı yetkiliden ABD'ye taahhütlerine geri dönme çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD'deki başkanlık seçimlerine değinerek, “ABD'de yapılan seçimlerin ardından Donald Trump'ın ve "savaş yanlısı" ekibinin dönemi sona erdi” dedi.

İran'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle ilaçların elde edilememesini, yaşanan geçim sıkıntısını ve General Kasım Süleymani'ye yapılan suikastı unutmayacaklarını belirten Cihangiri’nin paylaşımında ayrıca "ABD'nin yıkıcı politikasının değişmesini, yasalara uymasını, uluslararası anlaşmalara dönmesini ve halklara saygı göstermesini ümit ediyorum” ifadeleri yer aldı.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 459 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 9 bin 236 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 38 bin 291'e, vaka sayısının da 682 bin 486'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 523'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 520 bin 329'a ulaştığı bilgisini verdi.