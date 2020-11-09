Albayrak’ın istifa haberi sonrası dolar sert düştü

Piyasalar yeni haftaya ekonomi cephesinden gelen iki haberin etkilerini izleyerek başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Instagram hesabından istifa ediyorum açıklaması yayımlandı. Albayrak'ın istifa ettiğine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmazken, AKP milletvekillerinin açıklamaları istifayı teyit etti. Geçtiğimiz haftayı 8.50’nin üzerinde kapatan dolar kuru, uluslararası piyasalarda haftaya 8.35 seviyesinden başladı.
Yabancı ajanslar da haberi bakanlık yetkililerine dayandırarak doğrulattıkları yönünde haberler yayımladı. AKP kurmayları son kararı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği yönünde yorumlar paylaştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da AKP’nin Merkezi Yürütme Kurulunu toplayacak. Toplantıdan ne yönde bir karar çıkacağı yakından izlenecek.
Kaynak: Sözcü
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