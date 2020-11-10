Yeni Karabağ anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği zirvenin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "İran iyi komşuluk ilkesi ve komşularıyla diyaloğa önem veriyor. Bölgede kalıcı güvenliğin sadece işbirliği ve barış yoluyla mümkün olacağına inanıyoruz." dedi.

Korona salgını ile mücadeleye ilişkin Ruhani, "İran İslam Cumhuriyeti olarak Kovid-19 ile mücadelede elde ettiğmiz deneyimleri ŞİÖ üye ülkeleriyle paylaşmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Hürmüz Barış Planı, Astana sürecine katılım, Afganistan'da barış ve istikrarının inşasına destek ve Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleriyle kapsamlı işbirliği İran'ın bölge ve dünyada kalıcı güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunduğunu gösteren örneklerdendir."

ABD'deki seçimler

ABD’deki seçimlere değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, "Seçimlerin sonuçları sadece dünyanın değil, aynı zamanda Amerikan halkının da şimdiki Washington hükümetinin yanlış politikalarından bıktığını gösterdi. Şu anda sıra ABD’nin yeni liderlerinde. Onlar Amerikan halkının değişim mesajını anlamalı ve dış politika ile diğer ülkelerle ilişkiler konusundaki değişim iradesini yürürlüğe sokmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani: Karabağ anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında sağlanan yeni ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "İki ülkenin anlaşmazlıklarını barışçıl bir şekilde ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözmelerini umuyoruz." dedi.

Ruhani ayrıca, "Bu bağlamda İran, ateşkes ve barışın tesis edilmesi için bir barış planını sundu ve diğer ilgili ülkelerle yoğun istişare görüşmeleri yaptı. Bölgede gerginlikler ile anlaşmazlıkların azaltılması ve aynı zamanda güvenlik ile kalıcı barışın sağlaması yönündeki çabaları olumlu karşılıyoruz." şeklinde konuştu.

Putin'den Dağlık Karabağ açıklaması

Zirvenin açılışında konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin de Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle Dağlık Karabağ'da çözüm için imzaladıkları anlaşmaya değindi.

Rus lider, "Sağlanan uzlaşmayı ve akan kanın durması hakkında varılan mutabakatları büyük bir memnuniyetle belirtmek isterim. Son zamanda attığımız tüm adımların Azerbaycan ve Ermenistan halklarının çıkarına olacak uzun süreli barışın tesis edilmesini sağlayacağını umuyorum" dedi.

'Afganistan'daki durum endişe verici'

Putin, Afganistan'la ilgili olarak, "Afganistan'daki durum endişe verici. Şangay İşbirliği Örgütü çerçevesinde, Afgan arkadaşlara yardım amacıyla ülkelerinde barış ve güvenliğin sağlanması için birçok önlem alınmıştır." ifadesini kullandı.