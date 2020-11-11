  1. Spor
11 Kas 2020 13:34

9 yıl sonra İstanbul'da Formula 1 yarışı gerçekleşecek

9 yıl sonra İstanbul'da Formula 1 yarışı gerçekleşecek

9 yıl aradan sonra Türkiye’ye geri dönen Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın İstanbul yarışı tüm heyecanı ile 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek.

Fanatik'te yer alan habere göre, sporda en iyilerin buluşma noktası TV+, dünyanın en önemli spor organizasyonlarını sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın Türkiye ayağının tüm heyecanı TV+’ta canlı yayınlarla ekrana gelecek.

9 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’a geri dönen F1’de ilk antrenman turlarından yarışa kadar 3 günlük kesintisiz yayın 13-15 Kasım tarihleri arasında S Sport ile TV+ 77. kanalda sporseverlerle buluşacak.

News Code 1890349

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