9 yıl sonra İstanbul'da Formula 1 yarışı gerçekleşecek

Fanatik'te yer alan habere göre, sporda en iyilerin buluşma noktası TV+, dünyanın en önemli spor organizasyonlarını sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın Türkiye ayağının tüm heyecanı TV+’ta canlı yayınlarla ekrana gelecek.

9 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’a geri dönen F1’de ilk antrenman turlarından yarışa kadar 3 günlük kesintisiz yayın 13-15 Kasım tarihleri arasında S Sport ile TV+ 77. kanalda sporseverlerle buluşacak.