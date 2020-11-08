  1. Spor
8 Kas 2020 12:29

42. İstanbul Maratonu başladı

42. İstanbul Maratonu başladı

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 42. kez gerçekleştiriliyor.

Organizasyonda önce patent sonra tekerlekli sandalye yarışının startı verildi. Yarışın startını İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Ertem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyon başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve Aktifbank Genel Müdürü Serdar Çınar verdi.

Halk koşusuna COVID-19 engeli

Geçen yıllarda yapılan 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu bu yıl yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını önlemleri nedeniyle düzenlenmiyor. Bu kategorilerin yerine "Tek başına bizimle koş!" sloganıyla 5, 10 ve 15 kilometrelik sanal koşular yapılıyor.

Maratonda (42 kilometre 195 metre) ise salgına dair tüm etkinlik tedbirleri alınarak, yüksek hijyen standartları ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek, 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkıldı.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1890275

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