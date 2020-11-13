Suriye Mülteciler Konferansı'nın sonuç bildirgesi yayınlandı

Şam'ın ev sahipliğinde düzenlenen Suriye Mülteciler Konferansı'nın sonuç bildirgesinde ülkenin birliği, egemenliği ve bağımsızlığı ile toprak birliğinin korunması yanı sıra egemenliği ve topraklarının selametini tehdit edecek tüm girişimlere karşı koyulması gereği belirtildi.

Suriye Mülteciler Konferansı bildirgesiyle ilgili önemli başlıklar şöyle;

- Güvenlik Konseyinde terörist varlıklar listesinde yer alan terörist örgütlerin tümüne karşı tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar savaşın sürdürülmesi.

- Suriye’deki kriz için askeri çözüm söz konusu değildir. Çözüm Suriyelilerin kendilerinin liderlik edeceği ve uygulayacağı çözümdür.

- Özellikle Korona salgınının yayılması gölgesinde olmak üzere meşru olmayan tek taraflı tüm yaptırımlar kabul edilemez.

- Suriyeli mülteciler için güvenli geri dönüşün kolaylaştırılmasına yardımcı olunması ve bu eylemde uluslararası toplumun yardımcı olması.

- Petrol kaynaklarına illegal yollarla istila edilmesinin kınanması, ABD tarafından ruhsatlı bir şirket ile sözde zati hüküm idaresi arasında yapılan anlaşma çerçevesinde aidatının nakledilmesi ve o kaynakların Suriye Arap Cumhuriyetinin mülkü olması gerekiyor.

- Suriye hükumeti sadece vatandaşlarının ana vatana dönüşü değil onlara rahat yaşam sağlama yolunda tüm çabaları sürdürmeye hazır olduğu belirtildi.

- Uluslararası toplum ve ilgili BM heyetine bağlı ajanslara tehcir edilen ve göç eden Suriyelilere gereken desteği sunma ile Suriye ve ev sahipliği yapan ülkelerin desteklenmesi ve meşru ve sabit haklarının garanti altına alınması çağrısı yöneltildi.

Kaynak: SANA