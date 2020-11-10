Türkiye, 'Suriye Mülteciler Konferansı'na davet edilmedi

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan, ülkesinin Türkiye'nin Şam'da düzenlenecek 'Suriye Mülteciler Konferansı'na katılmasına karşı olduğunu açıkladı.

Devlet televizyonuna konuşan Susan, “Türkiye hariç dünyadaki çeşitli ülkelerden Suriye Mültecile Konferansı'na katılmaya davet ettik. Zira Erdoğan hükümetinden konuya dair olumlu bir adım atması beklenemez.” ifadesini kullandı.

Bu konferansa İran, Rusya, Lübnan, BAE, Umman ve Pakistan’ın da katılacağını belirten Susan, "Bu konferansa katılacak ülkelerin sayısından memnunuz. Saydığım ülkeler uluslararası düzeyde gerçekten önemli." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dün video konferans yöntemiyle gerçekleştiği görüşmede Suriye'nin son durumu ve sığınmacılar meselesini ele almıştı.

Beşar Esad bu görüşmede, Suriyelilerin 11-12 Kasım'da Şam'da yapılacak sığınmacılar konulu konferanstan uygulanabilir sonuçlar beklediklerini söylemişti.

Esad, "Sığınmacı sorunu insani bir sorun ancak birçok ülke bunu politize etmeye çalışıyor. Suriye hükümeti bu sorunu çözmek istiyor. Özellikle de Suriye topraklarının önemli bir bölümü özgürleştirildikten ve kurtarılan bölgelerde terörün kökü kazındıktan sonra hükümetin temel önceliklerinden biri bu oldu" diye eklemişti.