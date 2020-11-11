İran heyeti mülteci sorunu için Şam'da

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dün İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Haci başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede, Şam’da yapılacak uluslararası mülteci konferansına odaklandı. Bu bağlamda İran tarafı Esad’a, İran’ın bu konferans için vizyonunu, başarısına ve bu insani yardım dosyasının çözümüne katkıda bulunabilecek her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Beşar Esad ise; konferansın hükümetin bu dosyayı sona erdirme yolunda temel bir adım olacağını vurgularken, bu bağlamda birkaç bölgesel ve uluslararası tarafla görüş ve fikir alışverişine izin vereceğini söyledi. Esad; mülteci sorununun Suriye meselesi olduğunu, ancak bu sorunun çözümünün sadece Suriye hükümetine bağlı olmadığını belirtirken, aynı zamanda insan haklarını savunduğunu iddia eden bazı ülkelerin dürüstlüğü ile ilgili olduğuna işaret etti.

Görüşmede ayrıca; Suriye üzerine Astana görüşmeleri ve Anayasa Tartışma Komitesi de dahil olmak üzere bir dizi siyasi endişe konusu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan, 'Suriye Mülteciler Konferansı'nın 11 Kasım tarihinde 27 ülkenin katılımıyla yapılacağını duyurmuştu.

Devlet televizyonuna konuşan Susan, “Türkiye hariç dünyadaki çeşitli ülkelerden Suriye Mültecile Konferansı'na katılmaya davet ettik. Zira Erdoğan hükümetinden konuya dair olumlu bir adım atması beklenemez.” ifadesini kullanmıştı.

Bu konferansa İran, Rusya, Lübnan, BAE, Umman ve Pakistan’ın da katılacağını belirten Susan, "Bu konferansa katılacak ülkelerin sayısından memnunuz. Saydığım ülkeler uluslararası düzeyde gerçekten önemli." demişti.