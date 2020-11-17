İran ve Irak Hava Kuvvetleri'nin askeri işbirliği artacak

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı General Aziz Nasirzade, Tahran’ı ziyaret eden Iraklı mevkidaşı Şahap Cahid Ali ile görüştü.

Bu görüşmede ikili işbirliği ve bölgesel etkileşim hakkında fikir alışverişinde bulunan taraflar, ortak operasyonel ve teknik işbirliği, uçak bakım-onarım işleri ve insan gücü eğitimi konusunda işbirliği düzeyinin artması gerektiğine vurgu yaptılar.

Görüşmede ayrıca, terör örgütleri ve iki ülkenin güvenliğini tehdit eden diğer güçlerle mücadele için yakın işbirliğinin gerekliliği vurgulandı.

Irak Savunma Bakanı Cuma Annad Sadun'un başkanlığındaki bir askeri heyet Tahran'a ziyarette bulunmuştu.