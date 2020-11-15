İran Genelkurmay Başkanı Irak Savunma Bakanı ile görüştü

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, dün üst düzey bir heyetin eşliğinde Tahran’ı ziyaret eden Irak Savuma Bakanı Cuma Annad Sadun ile görüştü.

İki ülke arasındaki savunma ve askeri ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapılan görüşmede, terörizme mücadele, bölgede güvenlik sağlanması, istikrarsızlığı önlemenin yolları ve İran’ın savunma alanındaki değerli deneyimlerinden ve teknolojik yeteneklerinden yararlanılması gibi konular ele alındı.

Irak Savunma Bakanı Cuma Annad Sadun'un İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi'nin resmi daveti üzerine dün Tahran’a gelmişti.