Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Ruhani: Yeni sıkı tedbirler gündemde

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada önümüzdeki 21 Kasım itibariyle ülke genelinde yeni sıkı tedbirlerin yürürlüğe gireceğini belirterek, “Kısıtlamalar her kentin durumuna göre ilan edilecek. Bu plan salgının ortadan kaldırılmasına kadar sürecektir” dedi.

İran'dan El Kaide haberine yalanlama

Güney Kafkasya transit koridorunda değişiklik söz konusu değil

İRNA Haber Ajansının bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi Cuma günü İran'ın Ermenistan ile sınırlarının kapatılması, Ermenistan topraklarında koridor kurulması veya İran topraklarında koridor yapılması ya da bölge jeopolitiğinin değişmesi gibi iddialarını yalanlayarak şöyle bir açıklamada bulundu:" Bu tür haberler temelden gerçek değildir ve sırf siyasi ve propagandif özel garazlar amacı ile yayımlanıyor. "

Seyyid Abbas Irakçi sözlerine şunları da ekledi:" Karabağ ateşkes anlaşmasında yer verilen husus, bir karayolu koridoru ya daha iyi bir ifade ile transit koridorunun Ermenistan topraklarından geçecek Nahçıvan'ı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ana parçasına bağlayan, güvenliği Rusya tarafından garantilenen yolun inşasıdır. Ancak bu yolun tam detayları ve nasıl olacağı hala belirlenmemiştir. "

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 452 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 11 bin 203 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 41 bin 034'e, vaka sayısının da 749 bin 525'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 642'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 552 bin 747'ye ulaştığı bilgisini verdi