ABD'de Demokratlar adayı Joe Biden'ın Başkanlık seçimlerini kazanmasıyla Mevcut Başkan Donald Trump’ın Dışişleri Bakanı olarak son günlerini yaşayan Mike Pompeo veda ziyaretlerine başlıyor.

Mike Pompeo bu kapsamda gelecek hafta Türkiye’ye gelerek sadece İstanbul’da Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos’la görüşme ayarlaması şuanki takvimininde Türk yetkililerle bir görüşme bulunmaması tepki topladı.

Pompeo Çavuşoğlu'nun Ankara teklifini reddetti

ABD’li yetkililer söz konusu durumla ilgili Cuma günü bir açıklamada bulunarak Mike Pompeo'nun çok yoğun bir program halinde olduğunu 9 günde 7 ülkeyi ziyaret etmek zorunda kaldığını öne sürse de Bloomberg’e konuşan Türk yetkililer perde arkasında yaşananları anlattı

Pompeo’nun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetini reddettiğini söyleyen İsmini açıklamayan yetkili, “Pompeo, Çavuşoğlu’nun görüşme için İstanbul’a gelmesini istedi. Çavuşoğlu, Pompeo’nun bu tavrından rahatsız oldu” dedi.

Kaynak: Milli Gazete