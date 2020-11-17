İran'dan son koronavirüs açıklaması: 570 bin 774 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 482 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 13 bin 352 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 42 bin 461'e, vaka sayısının da 788 bin 473'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 691'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 570 bin 774'e ulaştığı bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede toplam 5 milyon 586 bin 141 kişiye test yapıldığını kaydetti.