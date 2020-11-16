Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Devrim Muhafızları topçularından teröristlere operasyon

Devrim Muhafıları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı, topçu birliklerinin İslam Devrimi karşıtı terör örgütlerine karşı operasyon düzenlediğini bildirdi.

Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Cumartesi sabahı İran'ın Kuzeybatı sınırlarının ötesindeki İslam Devrimi karşıtı terör örgütlerinin mevzilerini hedef aldı. Bu operasyonda teröristlere ağır zayiat verdirildi." denildi.

Açıklamada, "Ulusal güvenliğin özellikle de sınır eyaletlerinde yaşayan vatandaşların huzuru ve refahının korunması İran Silahlı Kuvvetleri'nin bilhassa da Devrim Muhafızları Kara Kuvvetlerinin kırmızı çizgisidir. Bu konuda hiçbir sınır ve tolerans tanımayız ve teröristler saklandıkları inlerinde yaptıkları cinayetler nedeniyle cezalandırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Biden hükümeti İran'ın zararlarını telafi etmeli

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada, ABD'deki seçimleri değerlendirerek, "Başkanlık seçimleri öncesi ve sonrasında meydana gelen olaylar öğreticiydi. Yıllarca yapısal, sosyal, siyasi ve ekonomik sorunlarını medya gücüyle gizleyen Amerika’nın sorunları artık açık seçik bir şekilde dünya kamuoyunun karşısına çıktı." dedi.

Galibafi ABD’de yeni başkan seçilen Joe Biden'ın Obama döneminde İran karşıtı bir tutum izlediğini hatırlatarak, "Obama ile Biden arasında hiçbir fark yok. İran konusunda kötü sicile sahip Biden’nin imzası bize güvence vermiyor. Bizim için sadece Biden hükümetinin pratik eylemleri şarttır.” değerlendirmesinde bulundu.

Biden'e seslenen İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, ABD hükümetinin İran halkına verdiği zararları telafi etmesi gerektiğini vurgulayarak, “İran halkı yollarını bulmuştur ve ekonomi, refah ve güvenlğini güçlendirip stratejik fırsatlar yaratarak ülkeye yapılan baskıları imkansız ve maliyetli hale getirmeye kararlıdır. Onlar propagandaya değil, sadece kararlara dikkat ediyor, aynı zamanda vaatlere değil pratik eylemi bekliyor ve ulusal menfaatlerine göre uygun bir şekilde cevap verecektir.” diye konuştu.

Bölgede herhangi bir güvensizlik unsuruna karşı koyacağız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, üst düzey bir heyetin eşliğinde Tahran’da bulunan Irak Savuma Bakanı Cuma Annad Sadun ile görüştü.

Şemhani, ikili, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı görüşmede, İran ve Irak’ın ABD ve bölgedeki müttefiklerinin organize ettiği terörizmle mücadeledeki savunma ve askeri işbirliğine ve İran’ın Irak’ın kentlerini IŞİD işgalinden kurtarmaya yönelik desteğine değinerek, “Ortak işbirliğinin bölgede güvenlik ve istikrar sağldığı için stratejik seviyelere yükseltilmelidir” dedi.

Şemhani, İran-Irak sınır güvenliğinin önemi hakkında, “Tahran, bölgede iki ülke halkının huzurunu bozmaya çalışanlara ve herhangi bir güvensizlik unsuruna karşı koyacağız.” ifadesini kullandı.

İran'da 558 bin 818 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 459 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 12 bin 543 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 41 bin 493'e, vaka sayısının da 762 bin 68'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 666'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 558 bin 818'e ulaştığı bilgisini verdi.