Velayeti: Velid Muallim terörle mücadelede önemli bir isimdi

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybetmesiyle ilgili taziye mesajı yayınladı.

Velayeti'nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Uzun yıllar Suriye hükümeti ve halkının çıkarlarını savunma konusunda çeşitli sorumluluklar üstlenen Velid Muallim terör örgütleri ile onların Batılı, Arap ve İbrani destekçileri ile birlikte ülke düşmanlarına karşı mücadele alanında yüksek direniş gösteren bariz bir örnek isimdi. Utanç verici bir anlaşma olan Camp David Anlaşması’na katılan Arap dünyası cephesinden ayrılarak direniş cephesinde yer alan Muallim ömrünün sonuna kadar verdiği sözüne bağlı kaldı. Hiç şüphesiz onun adı Suriye halkının akıllarında büyük bir isim olarak kalacaktır."

Velayeti mesajında, Velid Muallim'in vefatı nedeniyle Suriye hükümeti ve halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Suriye haber ajansı SANA'nın son dakika geçtiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Velid Muallim yaşamını yitirdi.

Haberde, Muallim'in vefat nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı. 79 yaşındaki Muallim, 11 Şubat 2006'den beri dışişleri bakanlığı görevini sürdürdü.

Muallim, Suriye'deki iç savaşta Beşar Esad yönetiminin en büyük destekçilerinden biri olarak dikkati çekti.

1941'de başkent Şam'da dünyaya gelen Muallim, 1990-1999 arasında da Suriye'nin ABD'deki büyükelçisi olarak görev almıştı.