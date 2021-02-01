Velayeti: Irak'a her türlü destek vermeye hazırız

İran İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert ile görüştü.

Velayeti bu görüşmede yabancıların ve dış devletlerin Irak'ın içişlerine müdahale etmemeleri gerektiğini vurgulayarak, Irak halkının kendi kaderini belirleme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Tahran-Bağdat ilişkilerine dair Velayeti, "İran İslam Cumhuriyeti olarak dost ve kardeş ülke Irak'a her türlü destek vermeye ve işbirliği yapmaya hazırız. Irak'ın geleceği konusunda çok iyimseriz ve iki ülke arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha fazla gelişeceğine inanıyorum." dedi.

Irak'taki dini mercinin önemli rolüne ve konumuna işaret eden Velayeti, "Irak'taki seçimler Irak için çok önemli olacak ve inşallah Irak hükümeti ve halkının çok parlak bir geleceği olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Velayeti, sözlerine şöyle devam etti:

"İran, IŞİD'le mücadelede Irak'ta çok önemli bir rol oynadı. Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis ve Şehit Kasım Süleymani IŞİD ile mücadelede direnişin şehitleri olarak canlarını verdiler ve bu iki büyük şahsiyetin şehadeti ABD'nin bir hata ve terör eylemiydi.'' dedi.

Bu görüşmede bölgedeki son gelişmelerde ele alındı.