Zarif, Suriyeli mevkidaşı Mikdad'ı arayarak tebrik etti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad'ı Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinden dolayı tebrik etti.

Cevad Zarif, dün gece Faysal Mikdad'la yaptığı telefon görüşmesinde, son günlerde hayatını kaybeden Suriye eski Dışişleri Bakanı Velid Muallim için taziyelerini iletirken iki ülke arasında stratejik ilişkiler ve işbirliğinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad üç karar çıkardı. İlkinde, Faysal Mikdad, Suriye Dışişleri Bakanlığı görevine getiriliyor. İkinci kararla (Suriye’nin eski BM Daimi Temsilcisi) Beşar Caferi, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Üçüncü kararla Büyükelçi Bessam Sabbah, Suriye’nin BM New York Daimi Temsilciliği görevine getirildi” ifadesini kullandı.

Eski Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, 16 Kasım’da hayatını kaybetmişti. 79 yaşındaki Muallim, 11 Şubat 2006’den bu yana dışişleri bakanlığı görevini sürdürmüştü.