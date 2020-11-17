Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran: Azerbaycan-Ermenistan ateşkes anlaşması etkili bir adım

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Said Hatipzade, Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:

"Ermenistan ile Azerbaycan arasında sağlanan ateşkes krizin son bulması için nihai çözüm olmayabilir, ancak etkili bir adım olduğuna inanıyoruz. Bölge dışından hiçbir yıkıcı aktör buraya ayak basmamalı. Biz bunu açıkça dile getirdik.

Bölgedeki taraflarda doğal süreci takip etmesi gerekiyor. Biz de bu yönde olduğumuzu ve bunun dışında herhangi bir süreç olmayacağını düşünüyoruz."

Ülkenin hiçbir noktası teröristler için güvenli değil

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, Yüksek Yargı Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, “Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetlerinin ülkenin kuzeybatısında teröristlerin mevzilerini imha etmesi teröristlerin işlediği suçlara zamanaşımı tanınmadığını ve hiçbir noktanın onlar için güvenli olmayacağını gösteriyor” dedi.

Reisi, ABD’ye gönderilen yanlış mesajların İran milletinin mesajı olmadığını vugulayarak, “İran milletinin mesajı aktif direniş, güvenlik ve ekonomik alanlarda güç üretimi ve her boyutta otorite sergilemesidir. İran milletinin mesajı bir zayıflık mesajı değil, hedefine doğru çaba mesajıdır. İran milleti, çabası ve direnişi ile düşmanı hayal kırıklığına uğratacaktır” ifadelerinde bulundu.

Topraklarını kurtaran Azerbaycan'ı tebrik ederiz

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti, uluslararas Ehl-i Beyt (a.s) takipçileri webinarına katıldı.

Ali Ekber Velayeti webinarda yaptığı konuşmada İslam Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin Karabağ ile ilgili görüşlerine değinerek, “İran'ın Azerbaycan, Ermenistan ve Azerbaycan toprağı olan Nahçıvan ile ortak sınırı vardır. Bölgede böyle bir özelliğe sahip olan bir ülke yok. Bu nedenle İran'ın Azerbaycan ve Ermenistan'ın komşusu olarak bu konuyla ciddi bir şekilde ilgilenmesi mantıklıdır” dedi.

Ali Ekber Velayeti, “İşgal altındaki kentlerin kurtarılması gerekiyordu. Azerbaycan halkı da bunu yaptı; onları tebrik ediyoruz. Çünkü Azerbaycan Cumhuriyeti ile dostane, tarihi ve kültürel ilişkilere sahibiz” değerlendirmesini yaptı.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 486 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 13 bin 053 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 41 bin 979'a, vaka sayısının da 775 bin 121'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 677'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 564 bin 699'a ulaştığı bilgisini verdi.