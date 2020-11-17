  1. Kültür
17 Kas 2020 12:26

Şehit General Süleymani ile Ebu Mühendis Bağdat'ta anıldı

Şehit General Süleymani ile Ebu Mühendis Bağdat'ta anıldı

Uğradığı suikast sonucu şehit düşen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis Bağdat’ta anıldı.

Uğradığı suikast sonucu şehit düşen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis Bağdat’ta anıldı.

Dün akşam saatlerinde Bağdat Havalimanı’nın yakınındaki suikastin yaşandığı caddede topalan Iraklılar Şehit General Süleymani ile Ebu Mühendis’in anısına mum yaktı.

Bu tören Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis’in doğumunu anmak için düzenlendi.

Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.

News Code 1890490

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