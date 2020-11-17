Şehit General Süleymani ile Ebu Mühendis Bağdat'ta anıldı

Uğradığı suikast sonucu şehit düşen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis Bağdat’ta anıldı.
Dün akşam saatlerinde Bağdat Havalimanı’nın yakınındaki suikastin yaşandığı caddede topalan Iraklılar Şehit General Süleymani ile Ebu Mühendis’in anısına mum yaktı.
Bu tören Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis’in doğumunu anmak için düzenlendi.
Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.
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