Şehit Süleymani'nin katillerinden intikam kesinlikle alınacak

İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in şehadetinin 1. yıldönümü münasebetiyle Direniş Şehitleri'ni Anma Töreni etkinliğinin organizatörleri ve Şehit Kasım Süleymani’nin ailesi ile görüştü.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, Şehit General Kasım Süleymani'ye yapılan terör saldırsına dair, "Irak ve İran’da milyonlarca kişinin katılımıyla Şehit Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mohandes için cenaze töreni düzenlenmesi, Amerikalılara atılan ilk tokattı. Ancak en sert tokat, içi boş olan istikbar güçlerinin imajını kırmak ve ABD'yi bölgeden kovmaktır. Elbette ki, General Süleymani’nin katillerinden ve cinayet talimatı verenlerden intikam alınması lazım ve bu uygun olduğu zaman kesinlikle yapılacaktır." dedi.

Şehit General Süleymani’yi rahmet ve minnetle yad eden İslam Devrimi Lideri, Şehit Kasım Süleymani’yi “İslam ümmetinin kahramanı” olarak nitelendirerek, "İslam dünyasında küresel istikbara karşı direnişin olduğu her yerde kod isim 'Şehit Süleymani' dir. Şehit Süleymani, Müslüman halklar arasında direniş yöntemiyle istikbar güçlerine karşı mücadele modelini yaygınlaştırmıştır." ifadesini kullandı.

Devrim Lideri, yetkililere ve İran halkına hitap etti

Devrim Lideri, yetkililere ve İran halkına hitap ederek, “Her alanda güçlü olun, düşmana güvenmeyin, ulusal birliği koruyun ve yaptırımları ortadan kaldırmak yerine onu etkisiz hale getirmeye çalışın” tavsiyesinde bulundu.

Ayetullah Hamanei, sözlerine şöyle devam etti:

"Ekonomi, bilim, teknoloji ve savunma dahil tüm alanlarda güçlü olmalıyız, çünkü güçlü olmazsak düşmanın bize yönelik izlediği saldırganlık tavrı sürecektir.

Vatandaşların sorunlarını ve ülke geleceğinin düzeltilmesi için şunun ya da bunun vaatlerine asla güvenmeyin, çünkü onlar iyilik değil kötülük vaat ediyor ve düşmanlıkları unutulmamalı.

Trump ve Obama’ın size ne yaptığına tanıklık ettiniz. Düşmanlıkları sadece Trump hükümeti için geçerli değil ve onun gitmesiyle bitmeyecek. Obama hükümeti de size ve İran halkına kötülük yaptı."

'Yaptırımları etkisiz hale getirmeye çalışın'

Ayetullah Hamanei, İranlı yetkililere hitap ederek, "Yaptırım uygulamak düşmanın elindedir, ancak onu etkisiz hale getirmek bize bağlıdır. Dolayısıyla yaptırımları kaldırmak yerine daha çok etkisiz hale getirilmesine odaklanmalıyız. Elbette ki, yaptırımları ortadan kaldırmak için çalışılmaması gerektiğini söylemiyoruz, çünkü bu mükün olursa bir saat bile ertelememeliyiz. Fakat yaptırımların kalkması meselsi 4 yıldır ertelenmiştir. 2016 yılında tüm yaptırımların tamamen kaldırılması gerekiyordu. Ama gerçekleşmedi ve tersine daha da arttırıldı." diye konuştu.

Ayetullah Hamanei, üç Avrupa ülkesinin İran tutumunu eleştirdi

E3 olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran tutumunu da eleştiren İslam Devrimi Lideri, “Üç Avrupa ülkesi de son derece rezil, kötü niyetli ve ikiyüzlü olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.