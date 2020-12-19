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19 Ara 2020 14:46

Şehit General Süleymani Irak Meclisi'nde anıldı

Şehit General Süleymani Irak Meclisi'nde anıldı

Irak Meclisi'nde Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in şehadetinin 1. yıldönümü münasebetiyle Zafer Komutanları'nı Anma Töreni düzenlendi.

Irak Meclisi'nde Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in şehadetinin 1. yıldönümü münasebetiyle Zafer Komutanları'nı Anma Töreni düzenlendi. 

Törene Haşdi Şabi Güçleri Başkanı Falih el-Fayyad, Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, Irak Milli Hikmet Hareketi lideri Ammar Hekim, Haşdi Şabi komutanları ve çok sayıda siyasi isim katıldı.

Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.

News Code 1891222

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